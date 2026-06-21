ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍! ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ସରକାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମ୍ପ୍ରତି କମ ହାରରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସୋନଭଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଦାମରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ଖୁଚୁରା ଇନ୍ଧନ ଦରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ।
ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଦାମରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। କମ୍ ହାରରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।”
ପୁରୀ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ:
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ବାଧା ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ବିଶେଷକରି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଖରେ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ରହିଛି।
ପୁରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାସ୍ତବରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ସେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧, ମଇ ୨୦୨୨ ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଉଭୟ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟଙ୍କା ବୋଝ ବହନ କରିଥିଲେ।
୧୯୩ଟି ଦେଶ ତୁଳନାରେ କମ୍ ବୃଦ୍ଧି:
ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ୧୯୩ ଟି ଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତ ତୁଳନାରେ କେବଳ ଜାପାନରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମୂଲ୍ୟରେ କମ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ମୋଟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ୭.୬୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ସମୟରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ପୁରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକୁ ନଆସିବାକୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବାରୁ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭.୫ ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବାର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି; ଏହା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସଂଶୋଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଉଚ୍ଚ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଟଙ୍କାର କାରଣରୁ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ପାଇଁ ମାର୍ଜିନ୍ ଚାପରେ ରହିଛି।
ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର:
ଦେଶର ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦୨.୧୨ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ରହିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୧୧୩.୫୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୧୧.୨୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୭.୭୭ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ୯୯.୫୫ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ରହିଛି।