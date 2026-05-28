ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ: ଜୁନ ୧ରୁ ବଦଳିବ ଏହି ୬ଟି ନିୟମ, ନହେଲେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିବେ

ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ: ଜୁନ ୧ରୁ ବଦଳିବ ଏହି ୬ଟି ନିୟମ, ନହେଲେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିବେ
ଜୁନ ଆରମ୍ଭରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏଲ୍ପିଜି ଓ ସିଏନ୍ଜି-ପିଏନ୍ଜିର ଦାମ ଅପ୍ଡେଟ କରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ଓ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ସୁଧ ହାର ବଦଳାନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ମେ ମାସ। ୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜୁନ। ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ, ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ, ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫିସ୍, ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ (ଏଫ୍ଡି) ସୁଧ ହାର ଓ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ଜୁନ ଆରମ୍ଭରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏଲ୍ପିଜି ଓ ସିଏନ୍ଜି-ପିଏନ୍ଜିର ଦାମ ଅପ୍ଡେଟ କରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ଓ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ସୁଧ ହାର ବଦଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରେଳବାଇ, ପ୍ୟାନ ନିୟମ ଓ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଓ ବଜେଟ ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ।
୧: ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ଭଳି ୧ ଜୁନରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ଦାମ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସର ଦାମରେ ହେଉଥିବା ଉଠା-ପଡ଼ା ଆଧାରରେ କମର୍ସିଆଲ ଓ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଯଦି ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦାମ କାଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ହୋଟେଲ-ରେସ୍ତୋରାଁ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଦାମ ବଢ଼ିଲେ ରୋଷେଇ ବଜେଟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ।
୨: ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଓ ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷାର ନୂଆ ନିୟମ
ଡିଜିଟାଲ ନେଣଦେଣକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଓ ଅନ୍ଲାଇନ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମରେ କିଛି ନୂଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ବଡ଼ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୁଲ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗରୁ ସହଜ ଓ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ।
୩: କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଚାର୍ଜେସ ଓ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ
ଯଦି ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ୧ ଜୁନରୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ବଢ଼ିପାରେ। ଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡର ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପଲିସି ଓ ଲାଉଞ୍ଜ ଆକ୍ସେସ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପେମେଣ୍ଟ (ଯେପରି ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ ପେମେଣ୍ଟ ବା ଭଡ଼ା ପେମେଣ୍ଟ) ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଶୁଳ୍କ ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାପାରେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଆଗରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ।
୪: ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ ସୁଧ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରେ
ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ(ଏଫ୍ଡି) କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ ମାସ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ବଛାବଛା ଏଫ୍ଡି ସୁଧ ହାରର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ବିଶେଷ ଏଫ୍ଡି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଅବଧିରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧକୁ କମାଇ ବା ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ସୁଧ ହାର ତୁଳନା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
୫: ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫିସର ନୂଆ ନିୟମ
ଜୁନ ୧ ତାରିଖରୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଓ ଅନ୍ୟ ଅଣ-ଆର୍ଥିକ ସେବା (ଯେପରି ବାଲାନ୍ସ ଚେକ କରିବା ବା ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବା) ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାଗଣା ମାସିକ ସୀମା ସରିବା ପରେ ଲାଗୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଚାର୍ଜରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ କ୍ଲୋନିଂ ଓ ଫ୍ରଡରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର କିଛି ନୂଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟିଏମ୍ ମେସିନରେ ଅପଡେଟ କରାଯିବ।
୬: ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଓ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ଉପରେ ନୂଆ ଅପଡେଟ
ଆୟକର ବିଭାଗ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ କାରବାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ କିଛି ବିଶେଷ ଆର୍ଥିକ କାର୍ୟ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡର ରିପୋର୍ଟିଂ ଓ ଭେରିଫିକେସନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ବିନା ବା ଭୁଲ ପ୍ୟାନ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଲାଗୁଥିବା ଜରିମାନା ଓ ଟିଡିଏସ୍ ହାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଅଧୀନରେ କଡ଼ା ନଜରଦାରି ରଖାଯିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋକା ଯାଇପାରିବ।