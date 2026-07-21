ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ଦର! ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ସଙ୍କଟ, ଲାଲ୍ ସାଗରରେ କିଏ କଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ନାକାବନ୍ଦୀ?
କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡିବ ନା ନାହିଁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପୁଣିଥରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ବଢ଼େ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
ଏବେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ୟେମେନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସାଉଦି ଆରବ ବିରୋଧରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ନାକାବନ୍ଦୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ନାକାବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ହେଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ସମୁଦ୍ରପଥ ଦେଇ ଆସେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ:
ପ୍ରକୃତରେ ଲୋହିତ ସାଗର ମାର୍ଗରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପରିବହନ କରାଯାଏ।
ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଲୋହିତ ସାଗର ଓ ଏଡେନ୍ ଉପସାଗରରେ ଅନେକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମାର୍ଗରେ ସାଉଦି ଆରବର ୟାନବୁ ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମୁଦ୍ରପଥରେ ତଣାପୋଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼େ, ତେବେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ନାକାବନ୍ଦୀ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଗଲା:
ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସାଉଦି ଆରବର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଜବାବ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ନାକାବନ୍ଦୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସାଉଦି ଆରବ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଦର ଓ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି।
ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ, ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି କଠୋର ଜବାବ ଦିଆଯିବ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ ସତରେ ବଢ଼ିପାରେ କି?
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବ କି:
ବାବ୍-ଅଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ୍ ସମୁଦ୍ର ସଂକୁଚିତ ପଥ ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ଏଡେନ୍ ଉପସାଗର ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ। ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ସାଉଦି ଆରବ ସମେତ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପଠାଯାଏ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏହି ସମୁଦ୍ରପଥରେ ତଣାପୋଡ଼ ବଢ଼େ, ତେବେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଫଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦର ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
କ’ଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡିବ ନା ନାହିଁ:
୧- ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଧିକାଂଶ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିମ୍ବା ଏହାର ଦାମ ବଢ଼ିଲେ, ତାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ।
୨- ଯଦି ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼େ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଫଳରେ ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
୩- ତେବେ, ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି ତଣାପୋଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼େ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ।
୪- ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ।