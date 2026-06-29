ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୮ ରୁ ବିକ୍ରି ହେବନି ପେଟ୍ରୋଲ ବାଇକ, ତେବେ କଣ ତେଲ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ?
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବାଇକ୍ ସହିତ କଣ ଏହା ଅଧୀନରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ତେଲ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
Delhi EV Policy : ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଜର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇଭି ପଲିସି ୨୦୨୬-୩୦ ଅଧୀନରେ ଏକ ବଡ଼ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୮ ରୁ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଆପଣାଇବା ଗତିକୁ ବଢ଼ାଇବା। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ବାଇକ୍ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ କଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର।
ବର୍ତ୍ତମାନର ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ରହିବ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଲିସି କେବଳ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରୋକ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବୈଧ ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ଜାରି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ପଲିସି କେବଳ ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୮ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରେ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସାମିଲ ହେବାକୁ ରୋକିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ।
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଥିବେ
ସାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରଖିବେ। ଏପରି ଏଥିପାଇଁ ହେବ କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବି ପେଟ୍ରୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇଭି ପଲିସିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ।
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶେଷ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲୁଥିବା ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଲିସି ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୮ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଇନ୍ଧନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ରହିବ
ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ‘ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍’ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରୁଛି। ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରୁ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଇନ୍ଧନ କିଣିବା ଉପରେ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଥିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରିକୋଗ୍ନିସନ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି।