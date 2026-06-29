ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସରକାର ବଦଳାଇଲେ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ୧ ଜୁଲାଇରୁ କଣ ବଦଳିବ? ଟଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରାଉଥିବା ଲୋକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ
ବିଗତ କେଇ ମାସ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ତେଲ ବିକ୍ରି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ଏବେ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଶ୍ଵସ୍ତି ମିଳିବ।
Petrol Diesel News : ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍କୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଵସ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ବିକ୍ରି ଓ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଇନ୍ଧନର ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ସର୍ବାଧିକ ୨୦୦ ଲିଟର ଡିଜେଲ ଦିଆଯାଇପାରୁଥିଲା। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ରିଟେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଞ୍ଜୁମର ପମ୍ପରୁ ଇନ୍ଧନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ ସ୍ଵାଭାବିକ – ସରକାର
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କହିବାନୁସାରେ, ଏବେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ ସ୍ଵାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଇନ୍ଧନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଏହିସବୁ କଟକଣାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
କଳାବଜାରୀ ଓ ଜମାଖୋରି ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ – ସରକାର
ସରକାରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ଓ ଜମାଖୋରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ସ୍ଥିତି ସ୍ଵାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ୧ ଜୁଲାଇରୁ ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ।
ହୋର୍ମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଯେବେଠାରୁ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେବେଠାରୁ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ୍’ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତେଲ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ କେତେକ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ତେଲର ଯୋଗାଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜାରି ରହିପାରିବ।