ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଭାରତ, ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଏବେ ହୁ ହୁ ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଡିଜେଲ୍ ଦର
Petrol-Diesel Price: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ କି? ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କହିଛି ଯେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ତୈଳ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କ’ଣ?
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି।
ଘରୋଇ ବଜାରରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶର ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଅଛି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ମାଲ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ନାହିଁ। ତିନୋଟି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ – ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (IOC), ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (BPCL), ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (HPCL) – ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ବମ୍ପର ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଉପୁଜିଥିବା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି।
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ୨୦୨୨ରୁ ସ୍ଥିର
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୨ ଠାରୁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ମାଲ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଅଭାବ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।