ସପ୍ତାହରେ ୨ ଥର ମହଙ୍ଗା ! ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ ଲିଟର ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି?

ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦାମ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଥର ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ୯୦ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

By Priyanka Das

Petrol-Diesel Price Hike : ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୯ ମଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ଲିଟର ପିଛା ୯୦ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧି। ଉଦ୍ୟୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୯୭.୭୭ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ଲିଟର ପିଛା ୯୮.୬୪ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର ୯୦. ୬୭ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ଲିଟର ପିଛା ୯୧.୫୮ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦରରେ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।

ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ତେଲ ଦର

ଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟ୍ରୋଲ ୯୮.୬୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୯୧.୫୮ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ମୁମ୍ବାଇ: ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୭.୫୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୯୪.୦୮ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

କୋଲକାତା: ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୯.୭୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୯.୦୭ ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଚେନ୍ନାଇ: ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୪.୪୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୯୬.୧୧ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

ଜୟପୁର: ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦୮. ୮୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୯୪.୧୨ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ହେଉଛି କ୍ଷତି

ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି କରିନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାର ଭରଣା ପାଇଁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦର ବଢ଼ାଯାଉଛି। ଗତଦିନରେ ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି କ୍ଷତି ସାମାନ୍ୟ କମି ଦୈନିକ ୭୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଆଜି ହୋଇଥିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବାରେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଏବେ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ୧୦୦-୧୧୦ ଡଲାର ପାର୍ କରିସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଭାରତ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ତେଲ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।

