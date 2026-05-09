ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବ: କେବେଠୁ ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ପଢ଼ନ୍ତୁ

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବ: କେବେଠୁ ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ପଢ଼ନ୍ତୁ
ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ନପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୨୪ ଟଙ୍କାର ବୋଝ ସରକାର ଓ କମ୍ପାନୀମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା। ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ାଇବେ। ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବୋଝକୁ କମାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୪ରୁ ୫ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଡେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମେ ୧୫ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୪ରୁ ୫ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଏସ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୪୦ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କଞ୍ଚା ତେଲର ଦର ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୦ ଡଲାରରୁ ବଢ଼ି ୧୨୬ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଓ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ମିଶି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବୋଝକୁ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ନପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୨୪ ଟଙ୍କାର ବୋଝ ସରକାର ଓ କମ୍ପାନୀମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନୂଆ ଦରକୁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବ। ୨୦୨୨ ମସିହା ପରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭିର ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ହର୍ମୋଜ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତେଲ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ବଢ଼ାଇଛି।