ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ‘ତେଲ ବଞ୍ଚାଅ’, କମ୍ପାନୀ ବଢ଼ାଇଲେ ୩ ଟଙ୍କା ଦର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ରହି କାମ କରିବାକୁ (ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍) ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିତବ୍ୟୟିତା ଆପଣେଇବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅପିଲ୍ କରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୯୪.୭୭ ଟଙ୍କାରୁ ୯୭.୭୭ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ୮୭.୬୭ ଟଙ୍କାରୁ ୯୦.୬୭ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ କର ବା ଟିକସରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୩.୨୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ୧୦୮.୭୪ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହା ୩.୧୪ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ୧୦୬.୬୮ ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୨.୮୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦୩.୬୭ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ସାଧାରଣ ଡିଜେଲ କଥା କହିଲେ, କୋଲକାତାରେ ଏହାର ପମ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ୩.୧୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଲିଟର ପିଛା ୯୫.୧୩ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ୩.୧୧ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ୯୩.୧୪ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ୨.୮୬ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୫.୨୫ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ (ସି.ଆଇ.ଆଇ.) ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଶେଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଭଳି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଉଭୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।