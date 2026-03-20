ଭାରତରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ୍, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲା ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ

ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ମୁମ୍ୱାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସହରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ, ଯେପରିକି ବିପିସିଏଲର ‘ସ୍ପିଡ୍’, ଏଚ୍ପିସିଏଲର ‘ପାୱାର’ ଏବଂ ଆଇଓସିଏଲର ‘ଏକ୍ସପି୯୫’ – ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ୨.୦୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୧୧.୬୮ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୧୩.୭୭ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦୩.୯୨ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁଣେରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୧୩.୧୭ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି:

ଦେଶରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିପାରେ।

ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାତାର ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ; କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟଥା ସୂଚାଉଛି।

ତେହେରାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି – ଏହାର ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ହତ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ:

ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୯୩ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।

