ତେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ: ପେଟ୍ରୋଲ ୫ ଓ ଡିଜେଲ ୩ ଟଙ୍କା କମାଇଲା ନାୟାରା ଏନର୍ଜି

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ କମିବା ଏବଂ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ପୁଣି ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ (Crude Oil) ଓ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (LNG) ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ (Crude Oil) ଦର କମିବା ପରେ ବେସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ‘ନାୟାରା ଏନର୍ଜି’ ବୁଧବାର ଦିନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦରରେ ଲିଟର ପିଛା ୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଦରରେ ୩ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ (West Asia) ରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କମିବା ଏବଂ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ପୁଣି ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତେଲ ଦର କମିଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଖୁଚୁରା ତେଲ ଦର କମାଯିବାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା।

ଉଦ୍ୟୋଗ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦେଶସାରା ଥିବା ନାୟାରା କମ୍ପାନୀର ୭,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଭାଟ୍ (VAT) ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସହରରେ ଏହି ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

 ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଦର କମାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ଦରରେ କୌଣସି ବଦଳ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଶର ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ (IOC), ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ (BPCL) ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ (HPCL) ପକ୍ଷରୁ ଦର ହ୍ରାସ ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୨.୧୨ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଆଧାର…

ପୀତାମ୍ବର ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼!…

 ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନାୟାରା ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ୫ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ୍ ୩ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦରରେ ମୋଟ୍ ୭.୫୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ନାୟାରା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଦର ହ୍ରାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମାନ କରିଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ତେଲ ମିଳିବାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୁଜରାଟର ବାଦିନାର୍‌ରେ ନାୟାରା କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ୨ କୋଟି ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ତେଲ ବିଶୋଧନାଗାର (Refinery) ରହିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦେଶର ତେଲ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଆଧାର…

ପୀତାମ୍ବର ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼!…

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗର୍ଭବତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ…

୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳୁଛି ବ୍ରିଟେନର…

1 of 29,948