ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍: ପିପିଏଫରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ମାଲାମାଲ ହୁଅନ୍ତୁ
ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ମିଆଦ ୧୫ ବର୍ଷ। ମିଆଦ ପୂରଣ ପରେ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ନୂଆ ଅବଦାନ ନରଖି ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜାରି ରଖିପାରିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷାର ଉପହାର। ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (ପିପିଏଫ)ରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ ୧୫ ବର୍ଷରେ ୩୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା।
ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଡାକଘରରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପତ୍ନୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଉଭୟ ମିଶି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଶେୟାର ବଜାର ତୁଳନାରେ ଏହି ସରକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଖୁବ କମ।
ପିପିଏଫ୍ରେ କେତେ ସୁଧ ମିଳୁଛି?: ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ମିଳୁଛି। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ସରକାର ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଏହାର ସୁଧ ହାରର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ପିପିଏଫ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ?: ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୧.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବେ। ଏହି ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ କିମ୍ବା କିସ୍ତିରେ ଜମା କରାଯାଇପାରିବେ।
କିଏ ଖୋଲିପାରିବେ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ?: ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ନାବାଳକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୁଗ୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇ-ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି।
ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ମିଆଦ କେତେ?: ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ମିଆଦ ୧୫ ବର୍ଷ। ମିଆଦ ପୂରଣ ପରେ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ନୂଆ ଅବଦାନ ନରଖି ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଚାହିଁଲେ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଆହୁରି ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ଅବଦାନ ସହ ମିଆଦ ବଢ଼ାଇପାରିବେ।
୧୫ ବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିବ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି: ଯଦି ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ୧୫ ବର୍ଷରେ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ।
ମାସିକ ନିବେଶ: ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ବାର୍ଷିକ ନିବେଶ: ୧,୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା
୧୫ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ନିବେଶ: ୧୮,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା
୭.୧% ସୁଧ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ସୁଧ: ୧୪,୫୪,୫୬୭ ଟଙ୍କା
ପରିପକ୍ୱତା ବେଳେ ମୋଟ ପାଣ୍ଠି: ୩୨,୫୪,୫୬୭ ଟଙ୍କା
ନିୟମିତ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପିପିଏଫ୍ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।