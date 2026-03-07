କ’ଣ ଆପଣଙ୍କର ବି ବାରମ୍ବାର ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି PF କ୍ଲେମ୍, କରନ୍ତୁନି ଚିନ୍ତା, କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

By Jyotirmayee Das

PF Claim rejected: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି (EPF) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଭିଂସ୍ ସ୍କିମ୍, ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି। କେତେକ ମାମଲାରେ ଏହି କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।

PF କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଛୋଟ ଭୁଲ, ଡିଟେଲ୍‌ସ୍ ମେଳ ନ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ମଧ୍ୟ PF କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ତାହାର କାରଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୁଣିଥରେ ଆବେଦନ କରିବା ଜରୁରୀ।

PF କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ

ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍‌ସ୍‌ରେ ଭୁଲ: ଭୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା IFSC କୋଡ୍ ଦେବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ UAN ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନ ଥିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

KYC ଡିଟେଲ୍‌ସ୍‌ରେ ମିସମ୍ୟାଚ୍: ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଓ UAN ପୋର୍ଟାଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମ, ଜନ୍ମତାରିଖ କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

UAN ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନ ଥିବା: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ UAN ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ।

ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ତାରିଖ ଅପଡେଟ୍ ନ ହେବା: ଯଦି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ତାରିଖ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

ପାତ୍ରତାର ଅଭାବ: ପେନ୍ସନ୍ (Form 10C) ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ୬ ମାସ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଭିଡ୍ରଅଲ୍ କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

PF କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ କଣ କରିବେ?

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ PF କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ UAN ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗିନ୍ କରି କ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ।

ତାପରେ KYC ଡିଟେଲ୍‌ସ୍‌ରେ ଥିବା ଭୁଲ (ନାମ, ଜନ୍ମତାରିଖ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍‌ସ୍) ସଠିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ UAN ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣିଥରେ କ୍ଲେମ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।

ଯଦି ସମସ୍ୟା ତଥାପି ରହିଯାଏ, ତେବେ EPFiGMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ।

