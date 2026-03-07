PF କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ; ପିଏଫ ଜମା ରାଶି ଉପରେ ମିଳିବ ଏତିକି ଲାଭ, EPFO ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା !

EPFO ​​ର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା CBT ର ୮.୨୫% ସୁଧ ହାର ସୁପାରିଶ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଯିବ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କ ଦରମାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପିଏଫ୍ (ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ) କାଟି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇପିଏଫ୍ଓ ବୈଠକରେ, ସରକାର ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୮.୨୫% ସୁଧ ହାର ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଯେଉଁଠାରେ ସୁଧ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଏକ ବୈଠକରେ, EPFOର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ (CBT) ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୮.୨୫% ସୁଧ ହାର ସୁପାରିଶ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ,୮.୨୫% ହାରକୁ ଅନ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା (ଯେପରିକି ସ୍ଥିର ଜମା କିମ୍ବା PPF) ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏବେ, EPFO ​​ର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା CBT ର ୮.୨୫% ସୁଧ ହାର ସୁପାରିଶ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଯିବ। ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଏହି ହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସରକାରୀ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଏ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁଧ ହାରକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

PM Kisan Yojana: ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ! ଏହି…

ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ବଢିଲା ଅଶୋଧିକ ତୈଳ ଦର;…

ଛୋଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ-ସେଟଲେମେଣ୍ଟ: ବୈଠକରେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ ଜମା ଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ, ୧,୦୦୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏବେ ଦାବି ସମାଧାନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ପରିମାଣର ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ୧.୩୩ ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୫.୬୮ କୋଟି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।

ସହଜ SOP ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ବୋର୍ଡ ଏକ ନୂତନ, ସରଳୀକୃତ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଜାରି କରିଛି। ଏହାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ ଏବଂ କାଗଜବିହୀନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ହ୍ରାସ କରିବା। ଏବେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହେବ।

EPFOର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ସୁଧ ହାର ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ-ଅନୁକୂଳ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ୮.୨୫% ସୁଧ ହାର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଦାବି ହୋଇନଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୟଂ-ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ କ୍ଷମା ଯୋଜନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ।

କ୍ଷମା ଯୋଜନା: EPFO ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ନିୟମ ପାଳନରେ ପଛୁଆ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।

ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କୋଡ୍ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ: ବୋର୍ଡ EPF, EPS, ଏବଂ EDLI ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂତନ ଫର୍ମାଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କୋଡ୍ ୨୦୨୦ ସହିତ ଅନୁପାଳନ କରୁଛି। ଏହା ପେନସନ ଏବଂ ବୀମା ନିୟମକୁ ସରଳ କରିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

PM Kisan Yojana: ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ! ଏହି…

ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ବଢିଲା ଅଶୋଧିକ ତୈଳ ଦର;…

ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଏବେ ତେଲ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ହା ହା…

କ’ଣ ଆପଣଙ୍କର ବି ବାରମ୍ବାର ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି PF…

1 of 2,673