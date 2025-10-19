PF Withdraw: PF ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଏବେ 2 ମାସ ନୁହେଁ, ବିବାହ-ଘର ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଉଠାଇପାରିବେ PF ଟଙ୍କା!
PF ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । 2 ମାସ ନୁହେଁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଉଠାଇପାରିବେ PF ଟଙ୍କା! ବଦଳିଲା ଏହି ସବୁ ନିୟମ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାର ଏକ ଅଂଶ ଏହି ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ଛାଡିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ବିବାହ, ଘର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାର ଏବଂ EPFO PF ଉଠାଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ…
ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଏହିପରି PF ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ…
ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଏହି ନିୟମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ବିବାହ, ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଋଣ ପରିଶୋଧ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ EPFO ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାକିରି ଛାଡିବାର 60 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଉଭୟ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଉଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନିୟମରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି?
PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ, ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ପୂରା 12 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। EPFO ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ତଥାପି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସୁବିଧା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣ୍ଠି ରହିବ।