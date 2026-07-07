PF ଉଠାଣ ନୂଆ ନିୟମ: ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠାଣ ନିୟମ ବଦଳିଲା, ଏବେ କେତେଥର PF ବାହାର କରିପାରିବେ?
EPFO ନୂଆ EPF ସ୍କିମ୍ ୨୦୨୬ ଅଧୀନରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠାଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ରୋଗ, ବିବାହ, ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣର ନୂଆ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବଂ ୭୫% ର ଲିମିଟ।
New EPF Scheme 2026: ଚାକିରିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ (EPFO) ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ‘EPF ସ୍କିମ୍ ୨୦୨୬’ ଅଧୀନରେ ପିଏଫ୍ (PF) ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ନୂଆ ନିୟମ ସବୁ କଣ। ୨୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, EPFO ଜଟିଳ ଥିବା ୧୩ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାବଧାନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠାଣକୁ କେବଳ ୩ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସୀମିତ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ୧୨ ମାସର ମେମ୍ବରସିପ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ନିଜର ମୋଟ ପିଏଫ ବାଲାନ୍ସର ସର୍ବାଧିକ ୭୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଏହା ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟୂନ ୨୫% ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପୂର୍ବରୁ ରୋଗ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫର୍ମ ଥିଲା। ଏହି ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା “ୟୁନିଫାଇଡ୍ ୱିଥ୍ଡ୍ରଲ କ୍ୟାପ୍” ଉପରେ କାମ କରେ। ପୂର୍ବରୁ ରୋଗ ପାଇଁ ‘ପାରା 68J’ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ‘ପାରା 68K’ ଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫର୍ମ ଏବଂ ନିୟମ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ହାର ୩୦% ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ପେପରଲେସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଧାର-ଭିତ୍ତିକ ଭେରିଫିକେସନ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲେମ ସେଟଲମେଣ୍ଟର ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ୩ଟି ୱର୍କିଙ୍ଗ୍ ଡେଜ କରିଦିଆଯାଇଛି।
EPF ସ୍କିମ୍ ୨୦୨୬: ଉଠାଣ ଶ୍ରେଣୀ ଏବେଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଲିମିଟ
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୦ ଥର, ବିବାହ ପାଇଁ ୫ ଥର ଏବଂ ରୋଗ ପାଇଁ ଅସୀମିତ ଥର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାସଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ସାମିଲ ଅଛି। ପ୍ଲଟ୍, ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା ରେଡି-ଟୁ-ମୁଭ ଘର କିଣିବା ହେଉ, ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ହୋମ ଲୋନ ପରିଶୋଧ ହେଉ, କିମ୍ବା ଘରର ମରାମତି ବା ସୁଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୫ ଥର ଏଥିପାଇଁ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ଅଟେ, ଯେପରିକି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଲକ୍ଡାଉନ; ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୨ ଥର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ।
୧୨ ମାସର ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟତା: ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ଜଣକ ଅତିକମରେ ୧୨ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EPFOର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ।
୨୫% ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରୁଲ୍: ଆପଣ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସର୍ବାଧିକ ୭୫% ଅଂଶ ଉଠାଇ ପାରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠାଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟ ଇପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସର ୨୫% ଅଂଶ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହିଁ ଲକ୍ ହୋଇ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଆକାରରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
କୌଣସି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର କିଛି ସୀମା ଅଛି କି?
ନାହିଁ, ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧୀନରେ ମେଡିକାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କୌଣସି ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯେତେଥର ଚାହିଁବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପିଏଫ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବି କି?
ଆବାସ ଶ୍ରେଣୀ (Housing Category) ଅଧୀନରେ ଘର କିଣିବା, ଘର ତିଆରି କରିବା, ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିବା କିମ୍ବା ଘର ମରାମତି (Renovation) କରିବା – ଏହି ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମଗ୍ର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଧୀନରେ ସର୍ବାଧିକ ୫ ଥର ହିଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ।