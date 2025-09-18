CHARIDHAM

ଦଶହରାରେ ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଲାଗିବ NPSର ନୂଆ ନିୟମ, ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା

ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ NPSକୁ ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ କରିବ

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେନସନ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (PFRDA) ଜାତୀୟ ପେନସନ ପ୍ରଣାଳୀ (NPS) ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025 ଠାରୁ, ଅଣ-ସରକାରୀ NPS ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ କର୍ପସର 100% ଇକ୍ୱିଟି-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ସ୍କିମରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ, ଇକ୍ୱିଟି ନିବେଶ ସୀମା 75% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଏହି ସୀମାକୁ ହଟାଇ ଦେବ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ, ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିପଦ ଆଗ୍ରହ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ସଞ୍ଚୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଧିକ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ
ପୂର୍ବରୁ, NPS ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ବାଛିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ତାହା ଏକ ଟାୟାର 1 କିମ୍ବା ଟାୟାର 2 ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟୋଚଏସ୍ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଛିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

8th pay commission ଲାଗୁ ପରେ ବଦଳିଯିବ…

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲେ…

ହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ, ବିପଦ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ପରିମାଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ଯୁବ ନିବେଶକ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ପସ୍ ଇକ୍ୱିଟି (ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର) ରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ବିପଦ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ପସ୍ ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଋଣ କିମ୍ବା ସନ୍ତୁଳିତ ପାଣ୍ଠିରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ NPS କୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ କରିବ।

ବୟସ ଏବଂ ନୂତନ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ: ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା
ପୂର୍ବରୁ, NPS ରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 60 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଏହି ନିୟମ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସଦସ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ 50 କିମ୍ବା 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇପାରିବେ। ଯଦି କେହି ନିବେଶ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ 60 ରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିପାରିବେ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତିଗତ, ସ୍ୱନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରାୟତଃ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ, କାମ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ।

ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ NPSକୁ ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ କରିବ
HDFC ପେନସନ୍ ପାଣ୍ଠିର MD ଏବଂ CEO ଶ୍ରୀରାମ ଆୟର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା NPSକୁ ଅବସର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇକ୍ୱିଟିରେ 100% ନିବେଶ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ପରେ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯୁବ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମ ଆୟର ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ PFRDA ଆଇନ 2013 ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉଛି।

ସୁରକ୍ଷା ସମାନ ରହିବ
ଯଦିଓ NPSରେ ନୂତନ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି, ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ସମାନ ରହିବ। ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ସୂଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ପେନସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପେନସନ୍ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ମୋଟ ପରିମାଣର ଅତି କମରେ 40% ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

8th pay commission ଲାଗୁ ପରେ ବଦଳିଯିବ…

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲେ…

ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବ ସାଉଦି ଆରବ?…

Asia Cup 2025: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏପିସୋଡରେ…

1 of 26,340