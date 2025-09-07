ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ପିଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ପିଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସା କମିଶନ (NMC) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କମିଶନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଶନିବାର କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା/ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ‘ଜିଲ୍ଲା ଆବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ’ ତାଲିମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଧରାଯିବ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା: ପିଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଜିଲ୍ଲା ଆବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ’ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟା/ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜାରି ରିଲିଫ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଯୁବ ଚିକିତ୍ସା ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ସେବାରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା: ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ପିଜି ଡାକ୍ତର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, “ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେବା ଉଭୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସା କମିଶନ ଏହାକୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ତାଲିମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ।”
ଆୟୋଗ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱୈତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। “ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେବା ଉଭୟ ପାଇଁ ଏହି ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ନିୟୋଜନକୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ତାଲିମର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ,” ସର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି।