ଡିଭାଇସକୁ ଚାର୍ଜରରେ ଲଗାଇ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି? ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ବଢ଼େଇବା ସହ ଆଣିପାରେ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ !

Electronic Device: ଘରର ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ କୌଣସି ମେସିନ୍ କାମ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଘୋଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରର ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଚାଲୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ଏନର୍ଜି କିମ୍ବା ଘୋଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାର୍ଜର, ଟିଭି, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ କିମ୍ବା ଗେମିଂ କନସୋଲ୍ ଭଳି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ରଖିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତି ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ।

ଘୋଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କଣ : କଲମ୍ବିଆ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସ୍କୁଲର ଡିନ୍ ଆଲେକ୍ସିସ୍ ଆବ୍ରାମସନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଅପଚୟ ଏକ ଘରର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରର ୫ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବୟସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱେକ୍ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍-ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୦ ୱାଟ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ।

ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ଏନର୍ଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ ଖାଲି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ଅଧିକ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍‌ରେ ସାମାନ୍ୟ ମନେହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ଏହାକୁ ଯୋଡାଯାଏ, ଏହାର ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।

କଣ କରିବା ଜରୁରୀ :ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜରକୁ ଅନପ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ। ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଭଳି ଡିଭାଇସ୍, ଯାହା କେବଳ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ଟାଣେ, ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅନପ୍ଲଗ୍ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ସେଟିଂସ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ମୋଡ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକ ପାୱାର ଟାଣେ ନାହିଁ।

