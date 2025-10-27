Election Commission: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ SIR ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ

Election Commission: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ SIR ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ (SIR) ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରରେ ଏସଆଇଆରର ସଫଳତା ପରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ SIR ।
ବିହାର ପରେ ଦେଶରେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ 2.O । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବେ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SIR କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସିଆଇ ।
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନାମ ହଟାଇବା ହିଁ ଏସଆଇଆରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ୧୯୫୧ ରୁ ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଥର ଏପରି ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି ସଂପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ।
ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ, କେରଳ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ବୀପ, ଗୁଜରାଟ, ଗୋଆ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବରରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଆର କରାଯିବ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏସ୍ଆଇଆର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ BLO ଓ AEROମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ । ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି । ଏସ୍ଆଇଆରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅପ୍ଡେଟେଡ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।