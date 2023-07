ୟୁନିଭରସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ(ୟୁଜିସି)ର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେବାକୁ ଏଣିକି ଆଉ ପିଏଚଡି କରିଥିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପିଏଚଡି ଯୋଗ୍ୟତା ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରୁ କେବଳ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ନେଟ୍, ସେଟ୍, ଏସଏଲ୍ଇଟି ହିଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିଚେନା କରାଯିବ ।

ୟୁନିଭରସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ(ୟୁଜିସି) ଆଜି ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କ୍ରମରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ପିଏଚଡିର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ୟୁଜିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଏମ୍ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ଟୁଇଟ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆ ନିୟମ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଫେସର କୁମାରଙ୍କ ଟୁଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ପିଏଚଡି ଯୋଗ୍ୟତା ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରୁ କେବଳ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ରହିବ ।

UGC Gazette Notification: Ph.D. qualification for appointment as an Assistant Professor would be optional from 01 July 2023. NET/SET/SLET shall be the minimum criteria for the direct recruitment to the post of Assistant Professor for all Higher Education Institutions. pic.twitter.com/DRtdP7sqOj

