ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଲେ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଆଁ କରି ରହିଗଲେ ଦର୍ଶକ

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶନ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଆଘାତ ପରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସି ଇଶାନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରି ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଡେଇଁ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ ଯାହା ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲା।

ଇଶାନ କିଶନ କ୍ରିଜରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ୩୭ ବଲ୍‌ରେ ୮୦ ରନ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଇନିଂସର ୧୬ତମ ଓଭରର ଶେଷ ଡେଲିଭରିରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇଶାନ କିଶନ ପଏଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଯାହା ବାଉଣ୍ଡାରି ପାର ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହା ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ବଲଟି ବାଉଣ୍ଡାରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଗଭୀର ପଛୁଆ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଲେ।

ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କେହି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏପରିକି ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କୁ ‘ସୁପରମ୍ୟାନ୍’ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ଏହି କ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା ବରଂ IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଫିଲ୍ଡିଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇଶାନ୍ କିଶନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ​​- ଏକ ଇନିଂସ ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ଶତକ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିଲା। ସଲ୍ଟଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଇଶାନ୍ ୩୮ ବଲ୍‌ରେ ୮୦ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ ଏହି ଇନିଂସରେ ୮ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୦୧ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଯଦିଓ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା। ଇଶାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନିକେତ ବର୍ମା ମାତ୍ର ୧୮ ବଲ୍ ରେ ୪୩ ରନ୍ ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ୨୨ ବଲ୍ ରେ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ; ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।

