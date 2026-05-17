ଆଉ IPL ୨୦୨୬ରେ ଖେଳିବେନି ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ! RCB vs PBKS ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ସସପେନ୍ସ ଛିଡ଼ାକଲା ଏହି ଅପଡେଟ୍

ସତରେ କ'ଣ ଆଉ ୨୦୨୬ IPLରେ ନଜର ଆସିବେନି ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: RCB ବନାମ PBKS ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ତାହା IPL ୨୦୨୬ ରେ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ସନ୍ଦେହର ବାଦଲ ପକାଇଛି।

ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଭାରତ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ସେ ୟୁକେରେ ଅଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ୧୮ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। IPL ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ, ସେ ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।

ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକେରେ ଅଛନ୍ତି:

ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କ ଭାରତ ଫେରିବା ଖବର ସେତେବେଳେ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ରିକବଜ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରିକବଜ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ RCB ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

ହେଲେ, ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଭାରତ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ESPN କ୍ରିକଇନ୍ଫୋ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ମ୍ୟାଟ୍ ରୋଲର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ଖେଳିବା ନେଇ ଅପଡେଟ୍:

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଯଦି ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏବେ ବି ୟୁକେରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ’ଣ IPL ୨୦୨୬ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି? ଏହି ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି; ହେଲେ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଲିଗ୍-ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ବିପରୀତରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚାଇଛି ଯେ ସଲ୍ଟ ପୁରା ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିବେ।

IPL ୨୦୨୬ ରେ ସଲ୍ଟ ବନାମ ବେଥେଲ:

ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ IPL ୨୦୨୬ ସମୟରେ ଖେଳିଥିବା ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୧୬୮.୩୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ୨୦୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

IPL ୨୦୨୬ ସମୟରେ ସଲ୍ଟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖେଳିଥିବା ଛଅଟି ଇନିଂସରେ ବେଥେଲ୍ କେବଳ ୮୫ ରନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି।

