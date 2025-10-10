(VIDEO) ଚିତ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ , ଗଛ ପରି ହଲିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଲୋକେ

(VIDEO) ଚିତ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ , ଗଛ ପରି ହଲିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଲୋକେ
କାନ୍ଥ ଥରି ଉଠିଲା, ଚିତ୍କାର କଲେ ଲୋକ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ସକାଳେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ।
ଆଜି ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ୭.୬ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ପରି ଦୋହଲିଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିନାଶକାରୀ ଭୂମିକମ୍ପର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡ଼ରିଯିବେ।
ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରି କୋଠାଟି ଥରୁଛି। ତଥାପି, ଭିଡିଓଟି ବିଚଳିତ କରୁଛି।
दावाओ सिटी, #फिलीपींस में 7.6 तीव्रता के भूकंप के दौरान मापुआ स्कूल के भयावह दृश्य आज, 10 अक्टूबर 2025 को सुबह लगभग 9:43 बजे (स्थानीय समय), फिलीपींस के दावाओ ओरिएंटल तट से 62 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। यह भूकंप माइंडानाओ द्वीप के पूर्वी हिस्से… pic.twitter.com/O1lQvYXYFI
ଡାଭାଓ ସହରର ମାପୁଆ ସ୍କୁଲର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର।ଭିଡିଓଟି ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ହଠାତ୍, ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ଯେ କାନ୍ଥ ଥରିଯାଏ, କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ।
ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଥରିିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଚିତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଟାଗୁମ୍ ସିଟିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାନ ଭିଡିଓରେ ଲୋକମାନେ ଏକ ମେଡିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ଦୃଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
🇵🇭 फिलीपींस में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बीच टैगम सिटी ( Tagum City ) दावो क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र से मरीज़ और कर्मचारी बाहर निकलते हुए।
सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है।
earthquake | Philippines | Tsunami |pic.twitter.com/dJ1PftPFZV
ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେପରି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି
ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ୟୁଜର୍ସ ଛାନିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।