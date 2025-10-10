୧୨ ଘଣ୍ଟା, ୭୫ ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ…ସାବଧାନ! ଭୂମିକମ୍ପ ତାଣ୍ଡବ ପରେ ମାଡି ଆସିବ ସୁନାମି ?

ଗତ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ୭୫ ଥର ଭୂ-କମ୍ପ  ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ୭.୬ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ୭୫ ଥର ଭୂ-କମ୍ପ  ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱୀପ ମିଣ୍ଡାନାଓ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ୭.୬ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସେବେଠାରୁ ୭୫ ଥର ଭୂ-କମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ୬.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସୁନାମି ସତର୍କତା କେନ୍ଦ୍ର ସକାଳେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସତର୍କତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ସକାଳେ ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୁନାମି ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପରେ ସତର୍କତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ପୁନର୍ବାର ୬.୯ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାର୍କୋସ କ’ଣ କହିଥିଲେ? ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାତରେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ମାର୍କୋସ୍ ଜୁନିଅର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡାଭାଓ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡାଭାଓ ଡି ଓରୋ ପ୍ରଦେଶର ପାଣ୍ଟୁକାନ୍ ସହରରେ ଏକ ସୁନା ଖଣି ଗ୍ରାମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ସେଣ୍ଟର କ’ଣ କହିଛି: ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସୁନାମି ସତର୍କତା କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିପଦ ଦୂର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳରେ ଛୋଟ ଝଟକା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରହିପାରେ। ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ଭୂକମ୍ପବିଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ ନ ହୋଇ ପରେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା।

