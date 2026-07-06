ମୋବାଇଲ୍ ରେ ପଶିଯାଇଛି କି ବର୍ଷାପାଣି, ଭୁଲ୍ରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ କାମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫୋନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ସହଜ ଉପାୟ..
ମୋବାଇଲ୍ ରେ ପଶିଯାଇଛି କି ବର୍ଷାପାଣି, ଭୁଲ୍ରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ କାମ
Mobile Tips: ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ସହିତ ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି । ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଭିଜିଯାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀ ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଓଦା ହୋଇଯାଏ ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯାଇଛି, ତେବେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣାଇ ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚାଲୁ କରାଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର ମନେରଖନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ଓଦା ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭିତରକୁ ପାଣି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କ୍ରିନ୍, ସ୍ପିକର୍, ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ମଦରବୋର୍ଡ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ ।
ଫୋନ୍ ଭିଜିଗଲେ କେଉଁ ସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ..
ମୋବାଇଲ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ
ଫୋନ୍ ଓଦା ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଫୋନ୍ ଆଗରୁ ଅନ୍ ଅଛି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଓଦା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ଭିତର ଅଂଶରେ ଶର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ଫୋନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ ।
ମୋବାଇଲ୍ କଭର୍ ଏବଂ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବାହାର କରନ୍ତୁ
ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାକ୍ କଭର୍ ହଟାଇ ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ପାଣିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ସିମ୍ କାର୍ଡ, ମେମୋରୀ କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରି ସୁଖାନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଓଦାଭାବ ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ।
ଫୋନ୍କୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ
ମୋବାଇଲ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ପବନ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ । ରଖିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ଥିବା ପାଣି ସହଜରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ ।
ସିଲିକା ଜେଲ୍ ର ବ୍ୟବହାର
ଫୋନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ପାଣିକୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ସିଲିକା ଜେଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ । ଆପଣ ଫୋନ୍କୁ କିଛି ସିଲିକା ଜେଲ୍ ପାଉଚ୍ ସହିତ ଏକ ଏୟାର-ଟାଇଟ୍ ଡବାରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରିବେ । ସିଲିକା ଜେଲ୍ ଚାଉଳ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ପାଣି ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ ।
ଭୁଲ୍ରେ ବି ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ମୋବାଇଲ୍ ଓଦା ଥିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଚାର୍ଜିଂରେ ବସାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ଫୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଚାର୍ଜିଂ କରନ୍ତୁ ।
ବର୍ଷାରୁ ଫୋନ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ?
ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ସିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଭିଜିଯାଉଛି, ତେବେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ।