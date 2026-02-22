ଏଣିକି PhonePe ହେଲା ଆହୁରି ସହଜ, ବିନା ପିନରେ ଉଠେଇପାରିବେ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଫିଚର୍
PhonePe Feature: ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସପିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ UPI ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଦୋକାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ମଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମୋବାଇଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି PhonePe ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି।
ଏବେ ୫୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI କାରବାର ପାଇଁ ଆଉ PIN ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହି ଫିଚର୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର ଛୋଟ ଛୋଟ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ରାସନ୍, ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ, କିମ୍ବା କ୍ୟାବ୍ ଭଡ଼ା। ୫୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର ପାଇଁ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ଲକ୍ ସେଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ତେବେ ବଡ଼ ପରିମାଣର କାରବାର ପାଇଁ UPI PIN ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ସହ ବିପଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଫିଚର୍ କେବଳ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। କମ୍ପାନୀ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
- ଏହି ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
- ଏଠାରେ, ଆପଣ ‘Manage Payment’ ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ।
- ଏହା ପରେ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ।
- ପ୍ରଥମ ସେଟଅପ୍ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ UPI PIN ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଉଭୟ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।
- ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, PIN ବିନା ୫୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର କରାଯାଇପାରିବ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।