ଖରାରେ ଟାଇମ ବମ ପାଲଟିପାରେ ଫୋନ-ଲାପଟପ ! ଏମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଜର ଦାମୀ ଡିଭାଇସ

Tech Tips: ଯେପରି ଯେପରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଚାଲେ, ସେହିପରି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଗ୍ୟାଜେଟ ଯଥା ଫୋନ, ଲାପଟପ ଏବଂ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଏହି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା (Performance) ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ କେବେ କେବେ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଭରହିଟିଂ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଓଭରହିଟିଂ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ପାଲଟେ?
ଖରାଦିନେ ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ କିମ୍ବା ଲାପଟପ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଗରମ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଗେମିଂ, ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭିଡିଓ କଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଡିଭାଇସ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆନଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ କମିଯାଇପାରେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଲୋ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଡିଭାଇସ ହଠାତ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ
ଖରାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିଜର ଗ୍ୟାଜେଟ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍କୁ କାର ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡରେ କିମ୍ବା ଝରକା ପାଖରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇସର ତାପମାତ୍ରା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଡିଭାଇସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ
ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଫୋନ କିମ୍ବା ଲାପଟପ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡିଭାଇସକୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ, ଚାର୍ଜିଂ ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପ୍ସ କିମ୍ବା ଗେମ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଉତ୍ତାପକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦିଏ।
କଭର ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ଫୋନ କଭର କିମ୍ବା ଲାପଟପ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଗରମକୁ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି, ତେବେ କଭର କାଢ଼ିଦେବା ଭଲ। ସେହିପରି ଲାପଟପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ସମତଳ ଏବଂ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହାର ଗରମ ପବନ ସହଜରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ।
ବ୍ୟାଟେରୀର ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ
ଖରାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ବ୍ୟାଟେରୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ୨୦% ରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ୮୦-୯୦% ରୁ ଅଧିକ ନ ରହେ। ଏଥିସହିତ, ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନାଲ୍ କିମ୍ବା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ
ଅନେକ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ‘ହୀଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ’କୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଡିଭାଇସକୁ ସମୟାନୁସାରେ ଅପଡେଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସୁଧୁରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଭରହିଟିଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ ହୁଏ।
ଖରାଦିନେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ଦାମୀ ଗ୍ୟାଜେଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ସଠିକ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ, ଲାପଟପ ଏବଂ ଟ୍ୟାବଲେଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।