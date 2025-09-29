(VIDEO) ହାତରେ ଟ୍ରଫି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ, ବିନା ଟ୍ରଫିରେ ୩ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫଟୋ ସୁଟ୍, ପାକ୍କୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ
ଟ୍ରଫି ବିନା ଟ୍ରଫି ସହିତ ଫଟୋସୁଟ୍
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଗତକାଲି ଏସିଆ କପ୍ 2025 ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଅ
ନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଜ ଦଳ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ମିମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲା କାରଣ ଦଳ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟ୍ରଫି ବିନା, କୌଣସି ଉତ୍ସବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରୁ କିଏ କିପରି ରୋକିପାରିବ? ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଟ୍ରଫି ବିନା ଟ୍ରଫି ସହିତ ଫଟୋସୁଟ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇ ଟ୍ରଫି ଧରିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ଫଟୋସୁଟ୍ ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ କିପରି ଫଟୋସୁଟ୍ କରିଥିଲେ।
ଏହି ତିନିଜଣ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଟ୍ରଫି ସହିତ ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଆନନ୍ଦରେ ଝଲସୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଜିତିସାରିଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଟ୍ରଫି ରହିବା କିମ୍ବା ନ ରହିବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୁଳି ଚଟାଇବାର ସ୍ୱାଦ ଆଗରେ ଆଉ ଖୁସି କିଛି ନାହିଁ।
Hardik Pandya, Arshdeep Singh and Harshit Rana photoshoot with trophy without trophy.🤣😂🔥 #AsiaCupFinal pic.twitter.com/VTxjdg9VKI
— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 29, 2025
କାଲି ମ୍ୟାଚର ଏଭଳି କିଛି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସକ ମନଭୁରି ଭଲପାଇବା ଦେୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ବିଜୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରଫି ନଥିଲା, ତଥାପି ଆନନ୍ଦ ସମାନ ଥିଲା।
Suryakumar Yadav recreates Rohit Sharma’s iconic 2024 T20 World Cup celebration after Asia Cup win.🇮🇳🔥 #INDvPAK pic.twitter.com/Y8rJzgNvEX
— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 28, 2025