କାନାଡା ଗଲେ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର କର୍ମଚାରୀ; କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏପରି, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତନାଘନା…

ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ହେବାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଘଟଣା...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ। କାନାଡା ଯିବା ପରେ ଆଉ ପାକ ଫେରୁ ନାହାନ୍ତି ପାକ ଦେଶର କର୍ମଚାରୀ। ସାମ୍ନକୁ ଆସିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖବର। ଏହା ବାବଦରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନେକ ଖବର କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ଯୁଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ କଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (PIA) ପ୍ରାୟତଃ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛି, କେତେବେଳେ ପାଇଲଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭାବକୁ ନେଇ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ଦାବିକୁ ନେଇ। ଏହି ସମୟରେ, କାନାଡାରେ PIA କର୍ମଚାରୀମାନେ “ନିଖୋଜ” ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଗତକାଲି ପିଆଇଏର ମୁଖପାତ୍ର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଖାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡାର ଟୋରଣ୍ଟୋରୁ ଲାହୋର ଯାଉଥିବା ବିମାନ ନମ୍ବର ପିକେ ୭୯୮ରେ ବିମାନ ପରିଚାରିକା ଆସିଫ ନଜାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ।

ପିଆଇଏ ତାର ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ‘ଅସୁସ୍ଥତା’ର ବାହାନା ଦେଇଥିଲେ।

ପିଆଇଏର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ବେଆଇନ “ନିଖୋଜ” ପାଇଁ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।

ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା:

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପିଆଇଏର କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ କାନାଡାରୁ ଫେରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କାନାଡାରେ ବିମାନ ପରିଚାରିକା ଏବଂ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

୯ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୪ ରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପିଆଇଏ ବିମାନ ପରିଚାରିକା ଜିବ୍ରାନ ବାଲୋଚ୍, ଯିଏ ପିଆଇଏ ବିମାନ ପିକେ ୭୮୩ ରେ କରାଚୀରୁ ଟୋରଣ୍ଟୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିକେ ୭୮୨ ବିମାନରେ ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ବିମାନଟି ଟୋରଣ୍ଟୋର ପିଅର୍ସନ ବିମାନବନ୍ଦରର ଟର୍ମିନାଲ ୩ ରେ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଜିବ୍ରାନ ‘ନିଖୋଜ’ ଥିଲେ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହୋଟେଲରୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ, ସେମାନେ “ନିଖୋଜ” ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରି ନଥିଲେ।

ଜଣେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ମରିୟମ୍ ରାଜା ଟୋରଣ୍ଟୋରେ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମରୁ ସେହିପରି “ନିଖୋଜ” ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କୋଠରୀରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପାଖରେ ଏକ ନୋଟ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, “ଧନ୍ୟବାଦ PIA।”

ସେହିପରି, ଜାନୁଆରୀ 2024 ଆରମ୍ଭରେ, ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଫୈଜା ମୁଖତାର ମଧ୍ୟ କାନାଡାରୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିନଥିଲେ।

ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2003 ରେ ସାତ ଜଣ ପିଆଇଏ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ “ନିଖୋଜ” ହୋଇଥିଲେ। 2022 ରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ରଖି ସମାନ ଭାବରେ “ନିଖୋଜ” ହୋଇଥିଲେ।

