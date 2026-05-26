୨୫୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ୫ ଲକ୍ଷର ଋଣ? ସରକାର ଜାରି କଲେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ!

PM Loan Yojana ସତ କି ମିଛ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଖବରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଖବରର ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତ ଖବର ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ନିକଟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ସରକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା (PMMY) ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚିଠିଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ସତ୍ୟ କ’ଣ: ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା PIB ନିକଟେର ଏହି ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଭାଇରାଲ ଚିଠିଟି, ଯାହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ FAKE ଲେଖାଯାଇଛି, PIBର ସରକାରୀ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଚିଠିର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା (PMMY) ଯୋଜନାରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଦାବି କରି ଏକ ନକଲି ଋଣ ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କ ₹୨,୫୫୦।”

ଏହା ସହିତ, PIB ଚିଠିଟିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଚିଠି ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି:

ମୁଦ୍ରା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଋଣ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପୁନଃଅର୍ଥ ସଂସ୍ଥା।
ପ୍ରମାଣିତ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ http://mudra.org.in/FAQ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।
ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୁଲ ସୂଚନା ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ଭ୍ରାମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ:
ଏହା ପରେ, PIB ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ସେୟାର କରିଛି।

