ପ୍ରେମିକ ହାତରେ ବିଷ ମଗାଇଲା: ଚାହାରେ ଗୋଳାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପିଆଇଦେଲା!

ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନକରି ଚାହାରେ ବିଷ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଅଜବ ଏ ପ୍ରେମ ନିଶା। କ୍ଷଣକ ଶୁଖ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ମାରିଦେଲା। ପ୍ରେମିକ ହାତରେ ବିଷ ମଗାଇ ଚାହାରେ ଗୋଳାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେଲା। ଏପରି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପିଲିଭିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

ସମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରହୁଥିଲେ ବିସଲପୁରର ହବିବୁଲ୍ଲା ଖାଁ ମହଲ୍ଲାରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ। ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ରେଣୁ ମିଶ୍ର ଓ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଝିଅ। ସମାକାନ୍ତ ବରେଲିରେ ଏକ ଫ୍ୟକ୍ଟ୍ରିରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି।

ସକାଳେ କାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆଉ ପତ୍ନୀ ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଶିବମ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ହାଏ ବାଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ; ୨…

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କଲେ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷର…

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରେମିକ ଶିବମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସମାକାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ପାଉନଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରେ ସମାକାନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘରେ ଶିବମଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସମାକାନ୍ତ ଓ ରେଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ରେଣୁ।

ସମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରେଣୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଶୁଭମ। ସମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଶୁଭମ ବିଷ ଆଣି ରେଣୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ୧୮ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମାକାନ୍ତ।

ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନକରି ଚାହାରେ ବିଷ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଚାହା ପିଇବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସମାକାନ୍ତ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସମାକାନ୍ତ ପିଇଥିବା ଚାହା କପ୍‌କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେହି ସମୟରେ ଚାହାରେ ବିଷ ମିଶା ଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭମ ଅନେକ ସମୟରେ ରେଣୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ିଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସାଇ ଘନଘନ ଜେରା କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ଉଭୟ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ; ୨…

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କଲେ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷର…

ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ୫୫୦୦ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ…

ବିଶାଳ ପଥର ତଳେ ଚାପିଗଲା କାର; ୧୩ ମୃତ, ୨…

1 of 18,181