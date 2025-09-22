ମଝିଆକାଶରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଟଏଲେଟ୍‌, ହାଇଜାକର ବୋଲି ମାଡ଼ି ବସିଲେ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର, କ’ଣ ଥିଲା ଘଟଣା

ମଝିଆକାଶରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଟଏଲେଟ୍, ହାଇଜାକର ବୋଲି ମାଡ଼ି ବସିଲେ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର, କ’ଣ ଥିଲା ଘଟଣା
ପାସକୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ପାଇଲଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ବାରାଣସୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନରେ ଦୁଇଜଣ ଯାତ୍ରୀ କକପିଟ୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ କକପିଟ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପାସକୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାଇଲଟ୍ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ ହାଇଜାକ୍ ହୋଇଛି।
ପାଇଲଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ATC)କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ, ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ସୋମବାର ସକାଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ବାରାଣସୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିମାନ IX 1086 ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଦୁଇଜଣ ଯାତ୍ରୀ କକପିଟ୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ପାଇଲଟ୍ CCTVରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ସଠିକ୍ ପାସକୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପାଇଲଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ନଥିଲେ ଏବଂ ହାଇଜାକ୍ ହେବାର ଭୟରେ ATCକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି
ATC ରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବାରାଣସୀର ବାବତପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। CRPF ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ, CRPF ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି କକପିଟ୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମୋଟ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ପୋଲିସ
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାବତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ବାରାଣସୀ ପୋଲିସ ସହିତ, ଅନେକ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଡିସିପି ବରୁଣ ଜୋନ୍, ଆକାଶ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ସଠିକ୍ କକପିଟ୍ ପାସକୋଡ୍ ପାଇଲେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।