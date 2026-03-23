(Video)ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଧକ୍କା ହେଇ ଛିନଛତର ହେଲା ବିମାନ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଛାତିଥରା ଭିଡ଼ିଓ…ଦେଖନ୍ତୁ

ଲାଗାର୍ଡିଆ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର (୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ) ନ୍ୟୁୟର୍କର ଲାଗାର୍ଡିଆ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏୟାର କାନାଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ବିମାନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯିବ।

ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଉଡ଼ାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏୟାର କାନାଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିମାନଟି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନର ଟେଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଲା ଗାର୍ଡିଆ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇଥିଲା: ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ଲା ଗାର୍ଡିଆ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅବତରଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନଟି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।

ସୂଚନାମୁତାବକ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁଇଟି ଡେଲ୍ଟା ଏୟାର ଲାଇନ୍ସ ବିମାନ ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସିୱେରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବିମାନର ଡେଣା ଅନ୍ୟ ବିମାନର କକପିଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୬ ରେ, ତତ୍କାଳୀନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଇକ୍ ପେନ୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନ ରନୱେ ୨୨ରୁ ଖସି ଘାସରେ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଲା ଗାର୍ଡିଆ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟ ହୋଇଆସିଛି। ପାଣି ଘେରି ରହିଥିବା ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ରନୱେ ସହିତ, ଅବତରଣ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ।

 

ପୋଡ଼ା ଦାଗ ହଟାଇବାର ସୁପର ଟ୍ରିକ୍ ! ୫…

ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା IAS ବାବୁଙ୍କ କଳା କାରନାମା,…

