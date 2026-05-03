ବଦଳିଲା କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବାୟୋ; ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ବଦଳିଲା କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବାୟୋ; ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
କେରଳ: ସୋମବାର କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନରାୟି ବିଜୟନ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବାୟୋରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାକୁ କ୍ଷମତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
ପିନରାୟି ବିଜୟନ ତାଙ୍କ ବାୟୋରେ ‘ପଲିଟ ବ୍ୟୁରୋ ସଦସ୍ୟ, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ)’ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହୁଥିଲା।
ପିନରାୟି ବିଜୟନ ନିଜର ବାୟୋ ବଦଳାଇବାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବର ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
ତୃତୀୟ ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାର ଚେଷ୍ଟା
ପିନରାୟି ବିଜୟନ ଏଥର ନିଜ ଗଡ଼ ଧର୍ମଦମ ଆସନରୁ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆସନକୁ ବାମ ଦଳଗୁଡିକର ମଜବୁତ ଗଡ଼ ବୋଲି ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଡ଼ା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଯୁକ୍ତ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ୟୁଡିଏଫ୍) ଏଠାରେ ଭିପି ଅବ୍ଦୁଲ ରଶିଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ. ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।
ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନଗୁଡିକରେ ପିନରାୟି ବିଜୟନ ଧର୍ମଦମ ଆସନରେ ମଜବୁତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୧ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୫୯.୮ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ୟୁଡିଏଫ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨୮.୪ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୧୬ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏଥର ଆସିଥିବା ବୁଥ ବାହାଡ଼ା ମତର ଆକଳନରେ ବାମ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ଏଲଡିଏଫ)କୁ ଝଟକା ଲାଗିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫକୁ ଆଗୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଆକଳନରେ ୟୁଡିଏଫକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଲଡିଏଫକୁ ଆସନରେ ହ୍ରାସର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କେରଳରେ ୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ୟ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା।
କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ୪ ମେ’ରେ ଘୋଷିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବାୟୋରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଦେଇଛି।