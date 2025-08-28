Pitra Dosh: ଏହି 10ଟି କାରଣରୁ ଲାଗେ ପିତୃ ଦୋଷ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିତୃ ଦୋଷ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଦୋଷ ଯାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ଘଟେ । ପିତୃ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ପିତୃ ଦୋଷର ଅନେକ କାରଣ ଏବଂ କାରଣ ଥାଇପାରେ ।
- ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ପିତୃ ଦୋଷର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଘଟେ ।
- ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ତର୍ପଣ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବ୍ରତ ନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପିତୃଦୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପିଣ୍ଡଦାନ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ।
- ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଯଥାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଏହା ପିତୃଦୋଷର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ଉପଯୁକ୍ତ ଶେଷକୃତ୍ୟ ନ କରିବା ଯାହାର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ପରିବାରକୁ ପିତୃଦୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
- ଅସହାୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଯଦି କେହି ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
- ପବିତ୍ର ଗଛ କାଟିବା ଯେକୌଣସି ପବିତ୍ର କିମ୍ବା ପୂଜ୍ୟ ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ଵାରା ପିତୃଦୋଷ ହୋଇପାରେ । ପିପଲ, ବଟ କିମ୍ବା ନିମ ଭଳି ପବିତ୍ର ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ଵାରା ପିତୃଦୋଷ ହୋଇପାରେ ।
- ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ଭୁଲ, ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷକୃତ୍ୟ ନ କରିବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପିତୃ ଦୋଷର କାରଣ ହୁଏ, କାରଣ ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ ନାହିଁ ।
- ପଶୁ ହତ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପିତୃ ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପଶୁ ହତ୍ୟା ପିତୃ ଦୋଷର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
- ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଛଳନା ଭାବନା ଥାଏ, କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ଥାଏ, କିମ୍ବା କାହାକୁ ଠକିଥାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ ।
- ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉପବାସ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଦିନ ପ୍ରତିଶୋଧହୀନ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମାଂସ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପିତୃ ଦୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।