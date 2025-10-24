“ଅବ୍ କି ବାର୍ ମୋଦି ସରକାର” ର ଜନକ ଆରପାରିରେ; ୭୦ ବର୍ଷରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ADD ଗୁରୁ ‘ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେ’
ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି “ଅବ୍ କି ବାର୍ ମୋଦି ସରକାର” ର ଜନକ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଜଗତର ସୃଜନଶୀଳତାର ସ୍ୱର, ହସ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଶୁକ୍ରବାର ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡେ କେବଳ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ କାହାଣୀକାର ଥିଲେ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଦେଇଥିଲେ। ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇଲା କହିଛନ୍ତି, “ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ମହାନ ଭାଇ ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଆଜି ସକାଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।”
ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଜୀବନି
ଜୟପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଜୀବନି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଦଳର ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ ଏବଂ ଚା ର କ୍ବାଲିଟି ଚେକ(ଟି ଟେଷ୍ଟର) ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ 1980 ଦଶକରେ ଓଗିଲଭି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏହାକୁ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ସୃଜନଶୀଳ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।
ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ ଏପରି ବିଜ୍ଞାପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସର “ହର ଖୁସି ମେ ରଙ୍ଗ ଲାୟେ”, କ୍ୟାଡବରିର “କୁଛ ଖାସ ହୈ”, ଫେଭିକଲର ଆଇକନିକ “ଏଗ୍” ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ହଚର ପଗ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଓଗିଲଭି ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଯାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପୀୟୁଷ ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଅନେକ କାନ୍ସ ଲାୟନ୍ସ ଏବଂ LIA ଲିଜେଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅବ କି ବାର, ମୋଦି ସରକାର
ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ – “ଅବ କି ବାର, ମୋଦି ସରକାର” – ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ
ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାପନ ଜଗତର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭା କାହାଣୀକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ମୋ ପାଇଁ, ସେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ସତ୍ୟତା, ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ଆମର ଆଲୋଚନା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଛାଡିଛି ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସମବେଦନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।”
ସହକର୍ମୀମାନେ ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ
ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତି ଯିଏ ସରଳତା, ମାନବତା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, “କେବଳ ବଜାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରୁ କୁହନ୍ତୁ।” ଏହି ଦର୍ଶନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାପନର ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସୁଛି। ପୀୟୁଷ ପାଣ୍ଡେ କେବଳ ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କାହାଣୀକାର ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଭାବନାକୁ କଏଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେବ।