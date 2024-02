ହାଇୱେରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାସ୍ ହେଲା ପ୍ଲେନ୍, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାସ୍ଥିତ ଏକ ହାଇୱେରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେହି ବିମାନରେ ଥିବା ବାକି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫ୍ଲୋରିଡା ରାଜପଥରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ବିମାନରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ । ହଠାତ୍ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଜାଣି ପାଇଲଟ୍ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ପାଇଁ ନେପଲ୍ସ ବିମାନବନ୍ଦର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲା, ବିମାନଟି ନେପଲ୍ସ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

ଏହା ଜଣା ଯେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ହାଇୱେରେ ଖସିପଡିଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ଅବଶିଷ୍ଟ ତିନିଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

