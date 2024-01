ମିଜୋରାମରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୬ ଆହତ

ଆଇଜୋଲ: ମିଜୋରାମର ଲେଙ୍ଗପୁି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମିଜୋରାମର ପୋଲିସ ମହାନିଦେଶକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ Burmese ସେନାଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିମାନରେ ମୋଟ୍ ୧୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଲେଙ୍ଗପୁଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଏଏନଆଇ ପକ୍ଷରୁ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

#WATCH | Mizoram: Six people were injured after a plane from the Burmese Army crashed at Lengpui airport. 14 people were on board with the pilot. The injured were admitted to Lengpui Hospital: Mizoram DGP pic.twitter.com/aVscbDDoY4

— ANI (@ANI) January 23, 2024