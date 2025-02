Delta Plane Crash: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟଙ୍କର Video, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଛୁଇଁଦେଇ ଚାଲିଆସିଲେ ୮୦ ଯାତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାନାଡାର ଟୋରଣ୍ଟୋରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏହା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଡେଲ୍ଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ଟୋରଣ୍ଟୋ ପିଅର୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

ବିମାନଟି ଅବତରଣ ସମୟରେ ଖସି ଯିବାରୁ ରନୱେ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ବିମାନଟି ଖସିଯିବା ମାତ୍ରେ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହିତ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

କାନାଡାର ଟୋରଣ୍ଟୋରେ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୀତକାଳୀନ ତୁଷାର ଝଡ଼ ପରେ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରାୟ ନଅ ଇଞ୍ଚ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରନୱେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରବିବାର ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତଥାପି ରନୱେ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବରଷ ଜମା ହେବା କାରଣରୁ ରନୱେଟି ଖସଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନଟି ଅବତରଣ ସମୟରେ ଖସିଯାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ରନୱେ ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା।

A Delta Airlines CRJ900 has just CRASH LANDED at Toronto Pearson International Airport. 🚨🚨🚨⚠️⚠️⚠️

8 people said to be injured, so far. No word on if there are any fatalities.

The plane appears to have landed upside down somehow. I have never seen that before.

It seems to be… pic.twitter.com/zJDH6aJyQ1

