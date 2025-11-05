(VIDEO)USA Plane Crash: ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ, ଉଡ଼ାଣ ଭରୁ ଭରୁ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ପାଲଟିଲା ବିମାନ, ଚାରିଆଡ଼େ ଧୁଆଁ, ଚିତ୍କାର

ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ।

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଆମେରିକାର ଲୁଇସଭିଲରେ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କ୍ରାସ ହେଲା UPS କାର୍ଗୋ ବିମାନ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାବେଳେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା।

ତେବେ ପ୍ଲେନରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ପାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ଧନ ଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5:15 (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚତା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଁଆର ପିଣ୍ଡୁଳା ଉଠିଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରନୱେ ଲାଇନ ନିଆଁରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଯେପରି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଲାଭା ଫୁଟୁଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଲୁଇସଭିଲର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାକଡୋନେଲ ଡଗଲାସ୍ MD-11 ମାଲବାହୀ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ଲେନଟି ଫର୍ନଭ୍ୟାଲି ରୋଡ୍ ଓ ଗ୍ରେଡ ଲେନରେ ଖସି ପଡିଥିଲା । ପରେ ବଡ଼ ବିସ୍ପୋରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଣ୍ଟୁକି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ A ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପାଇଲଟ । ହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିମାନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇନଥିଲେ ପାଇଲଟ ।

ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଗକୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଣ୍ଟୁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡି ବେସିୟର।

