ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବିମାନ

ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋମବାର ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ହଂକଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏମିରେଟ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବୋଇଂ ୭୪୭ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲା, ରନୱେରୁ ଖସିଗଲା ଏବଂ ସିଧା ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନଟି ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରୁ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।

ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ବିମାନରେ ଥିବା ଚାରି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩.୫୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା।

ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ସହ ପାଣିରେ ଖସିପଡ଼ିଲା:

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।

ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନଟି ମଧ୍ୟ ରନୱେ ପାର ହୋଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା।

ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୯୦ କିମି:

ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ Flightradar24 ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧକ୍କା ସମୟରେ ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ୪୯ ନଟ୍ (୯୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା।

AirNavRadar ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିମାନର ଲାଞ୍ଜ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିମାନର ବାକି ଅଂଶ ଅଧା ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

୩୨ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବିମାନ:

ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ୩୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଥିଲା ଏବଂ ଏମିରେଟ୍ସ ପାଇଁ ତୁର୍କୀ କାର୍ଗୋ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଏସିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। କାର୍ଗୋ ବିମାନଟି ଦୁବାଇ ଅଲ୍ ମାକତୁମ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ, କେବଳ ଚାରି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।

ରନୱେ ବନ୍ଦ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ହଂକଂ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିମାନବନ୍ଦରର ଉତ୍ତର ରନୱେକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।

 ୨୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା:

ଏହାକୁ ହଂକଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ୨୭ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ, ୧୯୯୯ ମସିହାରେ, ଏକ ଟାଇଫୁନ୍ ସମୟରେ ଚାଇନା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣା ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା କାଇ ଟାକ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବୋଇଂ ୭୪୭ ରନୱେ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା।

ବ୍ଲାକ୍ ବାକ୍ସ ଉଦ୍ଧାର:

ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ହଂକଂ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ (CPS) ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନର ବ୍ଲାକ୍ ବାକ୍ସ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଧକ୍କା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ଏୟାରଏସିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି।

