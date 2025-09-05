କେଉଁ ଗ୍ରହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କରେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କ’ଣ କହେ…
କୁଣ୍ଡଳୀର କେଉଁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ କରିଥାନ୍ତିି ଏବଂଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇନଥାଏ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେହିପରି, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀର କେଉଁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ।
ଯଦି ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଜଭୁତ, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ
ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ– ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ବିବେକ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ କରିଥାଏ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶିଥିବାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ମଜଭୁତ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ ବା କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଶିଖାଇ ପାରନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।
ବୁଧ ଗ୍ରହ- ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ମଜଭୁତ ଥାଏ, ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର୍କିକ କ୍ଷମତାରେ ଧନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ମଜଭୁତ ଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜର ତର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ କାହାକୁ କିପରି ବୁଝାଇବେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଜୀବନରେ ବୁଧ ଗ୍ରହର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ– ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର କାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ମଜଭୁତ ଥାଏ, ସେମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳ କରାଇପାରେ।
ଗ୍ରହ କେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଜଭୁତ ହୁଅନ୍ତି?
ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା, ନିଜସ୍ୱ ରାଶି କିମ୍ବା ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ପାଏ ବା ମଜଭୁତ ହୁଏ। ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଗ୍ରହଟି କୌଣସି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରେ ଯେପରି ନ ଆସେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୁଧ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।