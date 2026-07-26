“ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କହିବୁ”: ପଞ୍ଜାବ ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା !

ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇ ଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଜାବରେ  ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଯାଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଲଗାତାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ ରବିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାରର ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମତ ରଖିବେ ଏବଂ ଏନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।

ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଲୋଚନା କରୁ।

ଜିରକପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ନିଟ୍‌ (NEET) ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ୮୮୨ ଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ନିଟ୍‌ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାର ଟପ୍ପର ଆର୍ୟନ ଗୁପ୍ତା ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ୧୬ରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ…

ତୁଭାଲୁର କରେନ୍ସି କ’ଣ? ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା…

ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନକଲ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ବିଫଳ କରିଥିଲା। ଫାର୍ମାସି ଅଫିସର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଫିରୋଜପୁରରେ ପେନ୍‌ କ୍ୟାମେରା ଓ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ନକଲ କରାଉଥିବା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜେଲ୍‌ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୮,୫୮୫ଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ରାଜା ୱାରିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପଞ୍ଜାବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହରଜୋତ ସିଂହ ବୈନ୍ସ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ।

You might also like More from author
More Stories

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ୧୬ରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ…

ତୁଭାଲୁର କରେନ୍ସି କ’ଣ? ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା…

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନକଲି ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜବତ, ୨…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ, ଏବେ କ’ଣ କରିବ…

1 of 30,137