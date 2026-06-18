ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାରିବେ ମାତ୍ର ଏତିକି ସୁନା, ଅଧିକ ନେଲେ ଗଣିବେ ତଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ରେଳବାଇର ନିୟମ
ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାରିବେ ମାତ୍ର ଏତିକି ସୁନା, ଅଧିକ ନେଲେ ଗଣିବେ ତଣ୍ଡ
Railway Rule: ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ରେଳବାଇର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୁନାକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବା ଲଗେଜ୍ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଲଗେଜ୍ ଓଜନର ସୀମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣ ସୁନା ନେଇପାରିବେ ।
କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀ କେତେ ଓଜନର ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ?
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଲଗେଜ୍ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଏସି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୭୦ କେଜି ଓଜନ ଲଗେଜ୍ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ସେହିପରି ଏସି ୨-ଟିୟର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୀମା ୫୦ କେଜି । ଏସି ୩-ଟିୟର ଏବଂ ସ୍ଲିପର୍ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୪୦ କେଜି ଓଜନର ଲଗେଜ୍ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ସୀମା ୩୫ କେଜି । ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ କଣ ହେବ?
ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଓଜନ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତାହାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବା ଜରୁରୀ ।
ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୁନା କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ରଖିବେ?
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ସର୍ବଦା କ୍ୟାରି-ଅନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ହାତ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ଚେକ୍-ଇନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ବଡ଼ ଟ୍ରଙ୍କ୍ରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ବଡ଼ ଲଗେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି କ୍ରିମ୍ବା ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ନିଜ କ୍ୟାରି-ଅନ୍ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ନଜର ସାମ୍ନାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲଗେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ଏହି ବିଶେଷ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୁନା ନେବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ; ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଓଜନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ।