ଘରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିରଖନ୍ତୁ୫ଟି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ନଚେତ୍ ପରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସମସ୍ୟାରେ
ଘରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିରଖନ୍ତୁ୫ଟି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବଜାରରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇଥାଏ।
ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ବିନା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇବାର ୫ଟି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ..
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖୁବ୍ ମହଙ୍ଗା: ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇବା ଖୁବ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏଥିପାଇଁ ସବ୍ସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ରୁଫ୍ଟପ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିବେଶ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଇନଭର୍ଟର, ୱାୟରିଂ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ରକମ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ।
ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା:ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା, କୁହୁଡ଼ି କିମ୍ବା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ସୋଲାର ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ନିବେଶର ଭରଣା ହେବାରେ ଲାଗେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ: ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇଥିବା ମହଙ୍ଗା ନିବେଶର ଭରଣା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କମ୍ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଘର ବଦଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ଓ ସମୟସାପେକ୍ଷ ମନେହୋଇପାରେ।
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା: ଘରେ କେବଳ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇଦେଲେ କାମ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଧୂଳିମଳି, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଳ ଜମିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ସଫା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ।
ସୀମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କମ୍ ଲାଭଦାୟକ: ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତିଆରି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଚାରିପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା କୋଠାବାଡ଼ି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଛାତ ଉପରକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଖରା ଆସିଥାଏ, ତେବେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷତିର ସଉଦା ହୋଇପାରେ। କାରଣ କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯୋଗୁଁ ଫୋନେଲ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ।