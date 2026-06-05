RBIର ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ହାତକୁ ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍!
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦେଶରେ ପଲିମର (ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍) ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କ୍ୟାଶ୍ ବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚଳାଚଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ପଲିମର (ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍) ଆଧାରିତ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନେଇ ବିଚାର କରୁଛି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ନୋଟ ବଦଳାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।
RBI ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ପୁରୁଣା କାଗଜ ନୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଏବଂ ନୋଟ୍ ଛାପିବାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ପଲିମର ନୋଟ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଚଳିବ, ଶୀଘ୍ର ଚିରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୪ରେ, ସରକାର ସଂସଦକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବିଲିୟନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ କୋଚି, ମହୀଶୂର, ଜୟପୁର, ସିମଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର—ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ଥିବା ସହରରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ବୈଷୟିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ପଲିମର ନୋଟ୍ ଉପରେ RBIର ଏହି ନୂଆ ଧ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଚଳନ ସହ ସମାନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଦ୍ରା ଆପଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।