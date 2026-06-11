ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ, ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍, ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଆଣିଛି।
ଏହା ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ନିଖିଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚୟନ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନାଗରିକତା ଧାରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି; ସେ ୨୦୨୦ ରେ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, COVID-୧୯ ପ୍ରକୋପ ପରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା।
ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ୪ ମଇ ୧୯୯୬ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ପାଇଁ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ୧୨ଟି ଏବଂ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୨୦୨୦ରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ।
ଭାଗ୍ୟ ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନେଇଗଲା। ସେ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ କ୍ୱିନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।
ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭିସା ଅଛି ଯାହା ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ।
ନାଗରିକତା ବିନା ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ କିପରି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ:
ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା କିମ୍ବା ନାଗରିକତା ନାହିଁ। ତଥାପି, ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ନାଗରିକତା ସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ହୋବାର୍ଟ ହରିକେନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳି, ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ୧୧ ଇନିଂସରେ ୩୦୭ ରନ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ବଲ୍ ସହିତ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲେ; ସେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ।
ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ODI ସିରିଜ ପରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୁନ୍ ୧୭, ୧୯ ଏବଂ ୨୧ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ IST ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।