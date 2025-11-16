ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଦ୍ବାରା ପ୍ରଥମେ OUT ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ନାମ…

କେବେ ଠାରୁ ଖେଳରେ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା ?

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ କ୍ରିକେଟ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ରୋଚକ ରେକର୍ଡରେ କିଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ଯ ସାମିଲ ଅଛି। ଆଜି ସେହିଭଳି ଏକ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି 1991 ମସିହା ଆଗରୁ କ୍ରିକେଟରେ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର କେହି ନଥିଲେ। ଏପରିକି ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ବକପ ଜିତିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେହି ନଥିଲେ।

1991 ମସିହାରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଆଉଡିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେଶଶର ଖେଳାଳି ଓ ସେ କିଏ ଯିଏ କି ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଥମେ ଆଉଟ ହୋଇଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଖେଳାଳିଙ୍କର ନାମ।

କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ: ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଦ୍ବାରା ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାଷ୍ଟରବାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। 1992 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ଯାଚରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

ସଚିନ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ଜଣ୍ଟି ରୋଡ୍ସ ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ବଲ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଜକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଆଉଟ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ।

ଗୋଟିଏ ରନ ପାଇଁ ଦଉଡିବା ସମୟରେ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବୋଲିଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲର ବଲକୁ ସିଧା ଷ୍ଟମ୍ପଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ କରି ମାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ ହୋଇଯାଇତିଲାଯ ମାତ୍ର ଅଧିକ ଦ୍ବନ୍ଦ ଉପୁଯିବାରୁ ଶେଷରେ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସଚିିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଆଉଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

