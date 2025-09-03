୭ ଓଭରରେ ଦେଲେ ୭୬ ରନ୍‌, ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳାଳି କଲେ ନିରାଶ, ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ

ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ପଞ୍ଜିକୃତ

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ODI ସିରିଜ ଜିତିବା ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଂରାଜୀ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଇଂରାଜୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସନି ବେକରଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ବେକର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ODI ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ।

ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ପଞ୍ଜିକୃତ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସରକାରଙ୍କ ଦଶହରା ଭେଟି; ବଢିଲା DA, ମହଙ୍ଗା…

କ’ଣ ହୋଇଗଲା ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ଫେମସ୍…

22 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବୋଲର ବେକର 7 ଓଭରରେ 76 ରନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ୱିକେଟ ନେଇପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି 10.90 ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ODI ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଯେକୌଣସି ବୋଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ରନ ଦେବାର ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ।

ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ଲିଆମ ଡସନଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଡସନ୍ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୭୦ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।

ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସନି ବେକରଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବୋଲର ହେବାର ଲଜ୍ଜାଜନକ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।

କେବଳ ବଲ୍‌ରେ ନୁହେଁ, ସନି ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡକ୍‌ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସନିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ କେଶବ ମହାରାଜ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ।

ODI ଡେବ୍ୟୁରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅର୍ଥନୀତି ଥିବା ବୋଲରମାନେ
୧୩.୦ – ଲିଓନ୍ ରୋମେରୋ (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର) ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦି ଓଭାଲ୍, ୨୦୦୪
୧୨.୨ – ଜେଡିଆ ବ୍ଲେଡ୍ସ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍) ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ, ବାସେଟେରେ, ୨୦୨୪
୧୦.୮୫ – ସୋନି ବେକର (ଇଂଲଣ୍ଡ) ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଲିଡ୍ସ, ୨୦୨୫
୧୦.୬ – ପିଟର କନେଲ୍ (ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ) ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆବରଡିନ୍, ୨୦୦୮

ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା
ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦଳ ୨୪.୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୩୧ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଏହିପରି, ୫୦ ବର୍ଷ ପରେ ଲିଡ୍ସରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ୧୩୧ ରନ୍ ହେଉଛି ୧୯୭୫ ପରଠାରୁ ଲିଡ୍ସରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସର୍ବନିମ୍ନ ODI ସ୍କୋର। ପୂର୍ବରୁ, ଏଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୯୩ ରନ୍ ଥିଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜେମି ସ୍ମିଥ୍ ୪୮ ବଲ୍‌ରେ ୧୦ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ସ୍ମିଥ୍ ୫୦ ରନ୍ ଛୁଇଁପାରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସ୍କୋର ଛୁଇଁପାରି ନଥିଲେ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସହଜ ବିଜୟ

ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ଏବଂ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୨୧ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ମାର୍କରାମ ୫୫ ବଲ୍‌ରେ ୮୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ରିକେଲଟନ୍ ଅପରାଜିତ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦.୫ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ସରକାରଙ୍କ ଦଶହରା ଭେଟି; ବଢିଲା DA, ମହଙ୍ଗା…

କ’ଣ ହୋଇଗଲା ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ଫେମସ୍…

Asia cup ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟକା; ଦଳରୁ…

GST Council Meeting:ହେଲଥ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସରେ…

1 of 24,750